2020/03/19 | 15:47 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الأميركية فرض عقوبات على تسعة كيانات وثلاثة أفراد انخرطوا في نشاط قد يدعم السلوك العنيف للنظام الإيراني.وذكرت الخارجية في بيان صادر عن مايك بومبيو أن القرار اتخذ يوم الثلاثاء الماضي، نتيجة تصرفات مجموعة من الافراد والكيانات … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الأميركية: عقوبات على كيانات توفر عائدات تستخدم لقصف قواعد التحالف بالعراق) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية الأميركية: عقوبات على كيانات توفر عائدات تستخدم لقصف قواعد التحالف بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).