الصحة تعلن تسجيل 11 اصابة جديدة بفيروس كورونا في بغداد والمحافظات

2020/03/19 | 15:49 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]سجلت وزارة الصحة والبيئة، 11 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا.

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