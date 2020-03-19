شاهد.. العراقيون يواجهون كورونا بالخضروات

2020/03/19 | 15:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أستطلعت “يس عراق” أراء المواطنين في بغداد، اليوم الخميس، بشأن أسعار الخضروات في العاصمة خلال فترة الحظر للوقاية من كورونا.وتحدث المواطنون عن استقرار سعر الخضروات في بعض محلات بغداد ولا يوجد ارتفاع في الأسعار خلال فترة حظر التجوال.ويظهر هناك إقبال من المواطنين على البصل والفلفل والخضروات التي ترفع من […]

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