الاتفاق على عودة 540 اسرة نازحة الى ديالى

2020/03/19 | 15:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى اعلن عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عن محافظة ديالى عبد الخالق العزاوي، اليوم الخميس، عن الاتفاق على عودة 540 اسرة نازحة الى مناطقها المحررة في المحافظة.وقال العزاوي، ان” قيادة عمليات ديالى عقدت اجتماع امني موسع في مقر الفرقة الخامسة بحضور قادة الاجهزة الامنية والحشد الشعبي والعشائري وجرى خلاله الاتفاق رسميا […]

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