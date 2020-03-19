بيان من الإعلام الأمني بشأن قصف طوزخرماتو

2020/03/19 | 15:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)…اصدرت خلية الاعلام الامني، الخميس، بيانا بشأن قصف قضاء طوزخرماتو.وقالت الخلية في بيان لها ان “اعتداء إرهابيا بواسطة ٨ قنابر هاون سقطت خلف السايلوفي قضاء طوز خورماتو شرقي محافظة صلاح الدين“.واضافت ان “ذلك ادى الى جرح مدنيين أثنين وتضرر ثماني منازل“.وأفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بإصابة ثلاثة أشخاص جراء سقوط 6 قذائف هاون […]

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