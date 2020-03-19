إيران تدعو العالم الى موقف عاجل من العقوبات الأميركية

2020/03/19 | 15:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد السفير الايراني في باكستان محمد علي حسيني، اليوم الخميس، أنه يتعين على قادة العالم، وخاصة دول المنطقة، اتخاذ موقف عاجل ضد الحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة والذي أعاق وصول الشعب الإيراني إلى الإمدادات الطبية في مواجهة كورونا.وقال حسيني في مقال نشر في الصحافة الأردية والإنجليزية في باكستان اليوم، إن التجربة أثبتت أن التعاون […]

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