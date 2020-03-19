2020/03/19 | 15:59 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل نت حمل موقف #الولايات_المتحدة بشأن تكليف #عدنان_الزرفي تشكيل حكومة عراقية جديدة في طياتها مساندة للرئيس #برهم_صالح، الذي يبحث بدوره عن مساندة لاختياره شخصية لا تدين بالولاء لإيران،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشطن تُصارح “الزرفي”: ابتعد عن طهران وسندعمك) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشطن تُصارح “الزرفي”: ابتعد عن طهران وسندعمك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).