تقرير دولي يحذّر: العراق على حافة كارثة مالية والدولة في حالة “إنكار”

2020/03/19 | 16:02 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



حذر تقرير دولي، الخميس، من كارثة مالية قد تدفع العراق الى تدابير تقشفية وتعيد تجديد الاحتجاجات الشعبي...

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