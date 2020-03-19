عراقية تحصل على شهادة دولية من الصحة العالمية بخصوص كورونا

2020/03/19 | 16:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….اعلنت وزارة الصناعة والمعادن، الخميس، عن حصول إحدى منتسباتها على شهادة دولية لاجتيازها كورس منظمة الصحة العالمية بخصوص فايروس كورونا.وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة) اليوم الخميس إن الموظفة في الدائرة الفنية بمركز الوزارة (سها جواد كاظم / ماجستير علوم حياة ) على شهادة دولية من منظمة الصحة العالمية وذلك بعد […]

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