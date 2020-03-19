2020/03/19 | 16:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت الجهات الأمنية في قضاء “طوزخرماتو”، إصابة عدد من المواطنين جراء سقوط ست قذائف هاون وسط القضاء.

وأوضح مدير شرطة القضاء حسين علي في تصريح، ان القذائف سقطت على حي ” ملا صفر” وأدت الى إصابة ثلاثة أشخاص تم نقلهم لمستشفى القضاء لتلقي العلاج، إضافة الى تسببها بخسائر مادية، مضيفا ان القذائف أُطلقت من مواقع تشهد تواجدا لجيوب تنظيم داعش الإرهابي.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طوزخرماتو: إصابة 3 مواطنين نتيجة سقوط 6 قذائف هاون وسط القضاء – صور) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طوزخرماتو: إصابة 3 مواطنين نتيجة سقوط 6 قذائف هاون وسط القضاء – صور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).