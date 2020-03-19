ايران: 50 إصابة بفيروس كورونا في الساعة ووفاة كل 10 دقائق

2020/03/19 | 16:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مسؤول صحي ايران، عن معلومات صادمة حول سرعة تفشي فيروس كورونا، واعداد الوفيات والاصابات في بلاده.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جيهانبور، ان الإحصاءات المسجلة من قبل الجهات الصحية، تشير الى اصابة خمسين شخصا بفيروس كورونا كل ساعة، ووفاة شخص واحد كل عشر دقائق، وهو ما أدى الى وصول عدد الوفيات الى اكثر من الف ومئة وخمس وثلاثين، والاصابات الى سبعة عشر الفا وثلاثمئة واحدى وستين، داعيا مواطنيه الى أخذ تلك المعلومات والمخاطر على محمل الجد، بعد ان وضعت الأرقام المسجلة ايران بالمرتبة الثالثة عالميا، بين أكثر الدول المتأثرة بعدوى الفيروس.

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