صحة كركوك تعلن مغادرة 15 مشتبه باصابته بفيروس كورونا

2020/03/19 | 16:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مدير عام دائرة صحة محافظة كركوك كريم ولي، مغادرة خمسة عشر شخصا مركز الحجر الصحي في مستشفى كيوان، بعد انهائهم مدة الحجر الصحي.

وأشار ولي في تصريح، الى بقاء شخصين فقط من أصل الأشخاص السبعة عشر، في مركز الحجر، إضافة الى بقاء مصاب آخر مركز التدبير الوبائي، معربا عن أمله بمغادرة هؤلاء فور التأكد من شفائهم، فيما دعا مدير صحة كركوك، المواطنين الىالالتزام بما يصدر عن خلية الازمة ودائرة صحة كركوك، بغية الوقاية من عدوى الفيروس والحد من انتشاره.

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