2020/03/19 | 16:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

دعا محافظ بغداد، محمد جبار العطا، الخميس (19 آذار 2020) دوائر المرور لفرض غرامات مالية على مخالفي ح...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( محافظ بغداد يدعو دوائر المرور لفرض غرامات مالية على مخالفي حظر التجوال) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( محافظ بغداد يدعو دوائر المرور لفرض غرامات مالية على مخالفي حظر التجوال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).