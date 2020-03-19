شرطة كربلاء تصدر توضيحاً بشأن إصابة اثنين من منتسبيها بفيروس كورونا

2020/03/19 | 16:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-كربلاء

اعلنت شرطة محافظة كربلاء، الخميس (19 آذار 2020)، بيانا بشأن إصابة اثنين من منتسبيها بفيروس كورونا.

وقالت شرطة المحافظة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي نشرت اخبار تفيد بوجود إصابة اثنين من منتسبي شرطة كربلاء المقدسة بفايروس كورونا ، وحرصاً منا على نقل الحقائق امام الرأي العام نود ان نوضح حقيقة هذا الخبر ".

واضاف البيان أن "المنتسب الاول هو من قوة سوات كان يعاني من سوء حالته الصحية وبعد ان تم جلب مفرزة صحية وقامت بأجراء الفحص بشكل دقيق ظهرت النتائج إنه بحالة جيدة ولا توجد أي أعراض لفايروس كورونا".

وتابع :"اما المنتسب الاخر وهو يعمل في قسم الأمور الطبية فقد لامس احدى الحالات المصابة بفايروس كورونا ومن باب حرصه وسلامة اخوانه المنتسبين وعائلته قام طوعياً بحجر نفسه بأحد الفنادق التي خصصتها خلية الأزمة للحجر الصحي لحين ظهور نتائج التحليل ولَم تظهر النتائج لغاية هذه اللحظة حول إصابته بالفايروس من عدمها ، علما ان حالته الصحية جيدة جدا".

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