بالوثائق: العراق يجمد اموال 5 كيانات بتهمة الارهاب

2020/03/19 | 16:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

قررت لجنة تجميد اموال الارهابيين التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي ، تجميد اموال 5 كيانات بتهمة الارهاب.

وقال اللجنة في قرار حمل الرقم 21 لسنة 2020 وحصلت ( بغداد اليوم ) على نسخة منه انها قررت تجميد الاموال المنقولة وغير المنقولة للكيانات ورؤسائها أ.



منظمة شمس الرافدين الخيرية - رئيستها فاطمة حسن جاسم محمد القيسي ب.



منظمة طبيعة العراق - رئيسها عزم جواد مهدي علوش ج.



مؤسسة شباب العالم للتدريب والتطوير برئاسة ابان ادريس داود د.



جمعية التربية الاسلامية - رئيسها ضياء بدري حمودي واخيراً منظمة مبادرون للإغاثة والتنمية ورئيسها عباس محمد حسين الجبوري بناءً على ما عرضه المكتب في كتاب سري مؤرخ في 11 شباط 2020 .

واوضحت في الوثائق المبينة في ادناه تفاصيل اضافية عن الكيانات المجمدة اموالها واصحابها واشخاص اخرين مرتبطين بها.

بغداد اليوم- متابعة

قررت المملكة المتحدة، الخميس (19 آذار 2020)، أجلاء عددا من قواتها في العراق.

ونقلت وسائل إعلام عربية، أن بريطانيا قررت اجلاء عددا من قواتها في العراق بسبب فايروس كورونا.

وفي وقت سابق كشف من اليوم الخميس، المتحدث الرسمي لل

بغداد اليوم-كربلاء

كشفت العتبة الحسينية، الخميس (19 آذار، 2020) عن البدء بأولى الإجراءات لرفع دعوى قضائية أمام المحاكم في الولايات المتحدة ضد القصف الأمريكي على موقع مشروع مطار كربلاء الدولي.

وقال نائب الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة، والم

بغداد اليوم- كردستان

كشفت وزارة المالية والاقتصاد في اقليم كردستان، آوات شيخ جناب، الخميس (19 اذار 2020) حقيقة عزم حكومة الاقليم إعادة العمل بنظام الادخار الاجباري لرواتب الموظفين.

وقال شيخ جناب في مؤتمر صحفي عقده في معبر "حاج عمران"

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