«داعش» أيقونة سخرية حجر الكورونا

2020/03/19 | 16:08 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي باللغتين العربية والأجنبية منشورات ساخرة عن الحجر الصحي، باستخدام صورة لعنصر في «داعش»، على أنه «انتحارى قتل نفسه نتيجة حبسه في المنزل مع أسرته».وكتب

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