محافظ ميسان يحذر التجار من التلاعب بالاسعار ويوجه بمحاسبة المخالفين

2020/03/19 | 16:10 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

حذر محافظ ميسان، علي دواي، اليوم الخميس، التجار والبائعين من التلاعب باسعار المواد الغذائية، مبينا انه وجه باتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.

وذكر بيان لديوان المحافظة، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "المحافظ علي دواي تفقد علوة الخضار والفواكه واسط مدينة العمارة للإطلاع على أسعار بيع المواد الغذائية والخضر والفواكه، لمراقبة تنفيذ قرارات خلية الازمة في المحافظة".

وأضاف انه "حذر البائعين والتجار من عدم لالتزام بالأسعار المعلنه و رفع أسعار الفواكه والخضراوات"، موعزاً "بإتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

واكد انه "أمر قيادة شرطة المحافظة بالتنسيق مع شرطة المحافظات لغرض تسهيل دخول المواد الغذائية".

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