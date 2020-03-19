إصابة 4 رجال دين أقباط بفيروس كورونا في امريكا

2020/03/19 | 16:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلنت الكنيسة القبطية المصرية في ولايتي نيويورك ونيوجيرسي الأمريكيتين، عن إصابة 4 كهنة بفيروس كورونا “كوفيد-19”.يأتي ذلك، رغم منع السلطات المحلية في الولايتين، التجمع والصلوات في الكنائس كإجراء احترازي من تفشي فيروس كورونا في البلاد.وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر أصدرت تعليمات مشددة للأقباط، شملت تعليق كافة خدمات التربية الكنسية […]

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