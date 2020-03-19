فصائل المرجعية تغادر الحشد وتلتحق بالدفاع

2020/03/19 | 16:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أفاد مصدر مطلع، ان وزير الدفاع نجاح الشمري، التقى عددا من قادة فصائل الحشد الشعبي التابعة للمرجعية، فيما كشفت عن انسحاب بعض الفصائل رسميا من ھيئة الحشد والتحاقھا بوزارة الدفاع. وذكر المصدر في تصريحات صحفية، تابعتھا " كلكامش برس " بعد اجتماع بين قادتھا، ثم لقائھم بوزير الدفاع نجاح الشمري، تسربت أنباء عن مغادرة الفصائل الأربعة الموالية للمرجع الديني الأعلى علي السيستاني صفوف الحشد الشعبي ملتحقة بوزارة الدفاع، والفصائل ھي (لواء علي الأكبر، أنصار المرجعية، فرقة العباس القتالية، وفرقة الإمام علي القتالية)".وبحسب المصدر، فإن" ذلك الانسحاب جاء بعد جملة من التوترات بين ھذه الفصائل وقيادة الحشد، إثر تكليف "أبو فدك"الرجل الأول في كتائب حزب الله بمقدرات الأمور في الحشد الشعبي"، مضيفا ان "ارتباطھا بوزارة الدفاع سيكون عملياتيا، فضلا عن الارتباط التدريبي وميزة التجھيز العسكري".وأوضح أن "القائمين على التشكيلات العسكرية التابعة للمرجعية الدينية في النجف قد أكملوا كل الاستعدادات للانسحاب من ھيئة الحشد الشعبي والانضمام الى وزارة الدفاع رسميا"، مؤكدا ان ذلك جاء تحفظا على تولي أبو فدك تسلم المسؤولية في ھيئة الحشد الشعبي.وبين أن "ھذه الخطوة سبقتھا اجتماعات بين قادة حشد المرجعية مع قادة فصائل الحشد الولائي الموالية لطھران في النجف، كما اجتمع قادة التشكيلات الأربعة(لواء انصار المرجعية وفرقة العباس القتالية وفرقة الامام علي القتالية ولواء علي الاكبر) قبل ايام بممثل المرجعية الدينية العليا عبد المھدي الكربلائي".وتم التأكيد خلال الاجتماع على ان "الحشد الشعبي ھو نتاج الفتوى المباركة لمرجعية النجف العليا ولابد ان يبتعد الحشد عن سياسة المحاور الدولية والاقليمية وان يركز اھتمامه في محاربة داعش ورعاية المناطق المحررة وان يكون مندرجا ضمن سلطة الدولة العراقية".ووفقا لمصدر مقرب من الحشد الشعبي فأن "ھناك اتصالات واستفسارات من بعض التشكيلات والافواج والافراد في الحشد للالتحاق بفصائل العتبات التي اتخذت ھذه الخطوة، إذ سيكون الارتباط من خلال ممثلي المرجعية في كربلاء عبد المھدي الكربلائي واحمد الصافي".وأشار إلى ان "الفصائل المنسحبة اشترطت لعودتھا لھيئة الحشد الشعبي إلغاء تكليف ابو فدك لرئاسة الأركان، وعودة الحشد إلى الإئتمار بتوجيھات القائد العام للقوات المسلحة، وحصر السلاح بيد الدولة، وإنھاء المكاتب الاقتصادية والتشكيلات السياسية، والابتعاد عن سياسة المحاور"، حسب المصدر.وكان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، عبد الكريم خلف، انضمام ألوية تابعة للحشد الشعبي إلى وزارة الدفاع،وأكد في تصريحات صحفية، أن "ھيئة الحشد ترتبط بالقائد العام أسوة بوزارتي الداخلية والدفاع والأجھزة الأمنية الأخرى"، لافتا إلى ان "قوات الحشد الشعبي ليس لھا علاقة سواء كانت تنظيمية أو إدارية بوزارة الدفاع وتقتصر علاقتھا على تنسيق العمليات مع قوات الدفاع والداخلية والأجھزة الأمنية الأخرى خلال تنفيذ الواجبات العسكرية".يذكر ان لجنة الأمن النيابية أعلنت في وقت سابق، انھا تبحث آليات دمج حشد الدفاع ضمن المؤسسات الأمنية.

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