2020/03/19 | 16:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة تطالب الأجهزة الأمنية بتشديد حظر التجوال بغداد – الزمان طالب وزير الصحة جعفر صادق علاوي الجهات الامنية بتشديد اجراءات فرض حظر التجوال والتعامل بحزم مع من يحاول كسره، وقال في تصديح اليوم ان (رصدنا خروقات كبيرة في قرار حظر التجوال من خلال حركة سيارات الاجرة وعدم غلق بعض المحال التجارية)، واضاف ان (هذه الخروقات […]

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