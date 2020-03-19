2020/03/19 | 16:39 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سلط تقرير فرنسي، الضوء على الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العراق حالياً وذلك بالتزامن مع ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تقرير فرنسي يتحدث عن "إنهيار وشيك" بالاقتصاد العراقي ومسؤول كبير يؤكد: ’’ما لا يقتلك يجعلك أقوى") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم _ متابعة
سلط تقرير فرنسي، الضوء على الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العراق حالياً وذلك بالتزامن مع ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تقرير فرنسي يتحدث عن "إنهيار وشيك" بالاقتصاد العراقي ومسؤول كبير يؤكد: ’’ما لا يقتلك يجعلك أقوى") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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