تقرير فرنسي يتحدث عن

2020/03/19 | 16:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

سلط تقرير فرنسي، الضوء على الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العراق حالياً وذلك بالتزامن مع ...





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