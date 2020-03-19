محافظ واسط يوجه نداءً لاشخاص خالطوا عائلة شخص توفي بسبب كورونا

2020/03/19 | 16:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-واسط

وجه محافظ واسط، محمد المياحي، الخميس (19 آذار، 2020) نداءً لأشخاص خالطوا عائلة شخص توفي بسبب فايروس ...





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