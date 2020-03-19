منها حالتي وفاة.. صحة البصرة تسجل 6 حالات جديدة مؤكدة بكورونا

2020/03/19 | 16:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة اكدت صحة البصرة، اليوم الخميس، ان المحافظة سجلت لغاية اليوم 6 حالات مؤكدة بفايروس كورونا، منها حالتي وفاة لرجل وامرآة والاربعة المتبقية في ردهات العزل بمستشفى البصرة التعليمي احدها بدآت تتماثل للشفاء وهناك حالة لطبية من ضمن الاربع حالات المؤكدة.وذكر مدير الصحة عباس التميمي في بيان تلقت “العهد نيوز” إن “مجموع […]

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