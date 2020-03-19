النجف تعلن 9 اصابات مؤكدة بفيروس كورونا و12 مشتبها به

2020/03/19 | 16:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….اعلنت خلية الازمة لمواجهة فيروس كورونا في محافظة النجف، الخميس، عن وجود 9 اصابات مؤكدةبالفيروس و12 مشتبها به و16 ملامسين، وفينا اشارت الى تقليص عدد اعضاء اللجنة، سجلت “عتبها” على بعضالمواطنين الذين خرقوا حظر التجول بالمحافظة.وقالت الخلية في بيان لها تلقته ( المستقلة)…إنها عقدت في دائرة صحة النجف اجتماعها الدوري برئاسة المحافظورئيس الخلية […]

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