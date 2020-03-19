تبليغ مستشارته بـ عدم الحضور .. وزير الصحة يطلب من رئيس الوزراء إعادة تشكيل خلية الازمة و

2020/03/19 | 16:42 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

طلب وزير الصحة جعفر صادق علاوي، اليوم، من رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، إعادة تشكيل خلية الأزمة وإبعاد مستشارته لشؤون المرأة حنان الفتلاوي عنها

ونصت وثائق صادرة من وزير الصحة وموجهة الى مكتب رئيس الوزراء، على أنه "يرجى اعادة تشكيل لجنة الامر الديواني المرقم 55 لسنة 2020،...

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