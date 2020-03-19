تمديد تعليق الدوري الانكليزي الى اواخر نيسان المقبل

2020/03/19 | 16:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةقررت رابطة البريميرليغ والاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، اليوم الخميس ، تمديد إيقاف المسابقة حتى 30 نيسان المقبل، بسب بمخاوف من انتشار فيروس كورونا.وقال الاتحاد والرابطة، في بيان مشترك، "ندرك أننا في أوقات غير مسبوقة وتفكيرنا ينحصر في كل شخص تعرض بالإصابة بفيروس كورونا".وأضاف "نحن متحدون في التزامنا بإيجاد طرق لاستئناف المنافسات في الموسم الحالي، وضمان لعب كل مباريات الدوري والكؤوس المحلية والأوروبية بمجرد أن يكون الوضع آمنًا".وتابع البيان "لقد دعمنا بشكل جماعي الاتحاد الأوروبي لتأجيل اليورو إلى العام المقبل، كي نجد مساحة في الأجندة تضمن زيادة فرص لعب المسابقات المحلية والأوروبية، وبذلك نحافظ على نزاهة كل بطولة".وواصل "تنص قواعد ولوائح الاتحاد الإنجليزي على أن الموسم ينتهي في موعد أقصاه 1 حزيران، ومع ذلك وافق مجلس الإدارة على تمديد هذا الحد إلى أجل غير مسمى فيما يتعلق بالمسابقات الاحترافية".وأكمل البيان "بالإضافة إلى ذلك، اتفقنا بشكل جماعي على أن المسابقات الاحترافية في إنكلترا سيتم تمديد إيقافها حتى 30 نيسان المقبل".وأردف "لا يزال تقدم كورونا غير واضح، ويمكننا التأكيد للجميع أن صحة اللاعبين والموظفين والداعمين هي الأولوية.سنستمر في اتباع نصيحة الحكومة والعمل بشكل تعاوني لإبقاء الوضع قيد المراجعة واستكشاف الخيارات المتاحة، لاستئناف الموسم عندما تسمح الظروف بذلك".وأتم البيان المشترك "نود جميعًا إعادة التأكيد على أننا ندعم كل شخص يصاب بكورونا".

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