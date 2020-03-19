2020/03/19 | 16:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادطالب محافظ بغداد، محمد جابر العطا، اليوم الخميس، من دوائر المرور فرض خرامات مالية كبيرة على مخالفي حظر التجوال.وقال العطا في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه "اكد على دوائر المرور ضرورة فرض غرامات مالية كل من يخالف اجراءات حظر التجوال".وشدد المحافظ "على فرض وتطبيق القوانين والالتزام بمقررات خلية الازمة خلال حظر التجوال وفرض غرامة مالية تصل الى ١٠٠ الف دينار على اصحاب السيارات المخالفين لحظر التجوال مع مضاعفتها الى ٢٠٠ الف دينار في حالة عدم دفعها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ بغداد يطالب من المرور فرض غرامات على مخالفي حظر التجوال) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ بغداد يطالب من المرور فرض غرامات على مخالفي حظر التجوال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).