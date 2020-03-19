جواد بشارة - المرأة والإخراج السينمائي

2020/03/19 | 16:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جواد_بشارة نشرت هذه المقالة في مجلة الثقافة الجديدة التي يصدرها الحزب الشيوعي العراقي في العدد 7 السنة 38 أيار 1991د.جواد بشارةمنذ اختراع السينما في أواخر القرن التاسع عشر (1895)، برزت أسماء كثيرة في خدمة هذا الفن.الألاف من الأسماء اللامعة من المخرجين الرجال اشتهرت على صفحات الكتب والمجلات المتخصصة والمنوعة.إلا أن تاريخ السينما لم يشهد سوى عدد محدود جداً من النساء المخرجات فما هو السبب في ذلك؟......

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