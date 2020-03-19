سهيل قبلان - ​العالم موحد في التصدي للكورونا ماذا مع كورونا العنصرية والحروب؟

2020/03/19 | 16:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سهيل_قبلان ينتشر في العالم فيروس الكورونا وقد بدا في الصين الا انها عالجته بسرعة وحاصرته واخطاره وهو ينتشر ببطء وجرت خلال انتشار الفيروس الفتاك اتهامات متبادلة خاصة بين الصين والويلات المتحدة الامريكية حول ان الفيروس ليس صينيا وان بعض الجنود الامريكيين نقلوه الى ارض الصين وحول انتشار الفيروس واسبابه وجهت اتهامات للويلات المتحدة الامريكية انها زرعت الفيروس في ارض الصين لان الصين هي الدولة العظمى الوحيدة في ال......

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