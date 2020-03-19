مروان عبد الرزاق - قابيل: والحديث مع الله.. بداية الخلق بين الثواب والعقاب!

2020/03/19 | 16:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مروان_عبد_الرزاق عنوان الرواية مستمد من بداية البشرية، مع آدم وحواء، وهم أبناء الله، للروائي البرتغالي "جوزيه ساراماغو"، وترجمة علي صالح، والتي يكشف فيها عن التطورات التاريخية للبشرية كما وردت في الكتاب المقدس "التوراة".ورأيي أن نضيف للرواية بعض المقتطفات المختصرة حول النظرة المسيحية والإسلامية للموضوعات التي عالجتها الرواية، حتى نتمكن من الرؤية بشكل أشمل.-١-;-آدم وحواء في الجنة ينعمان بوفرة ال......

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