محافظ بغداد يطالب المرور بفرض غرامات على المخالفين لحظر التجوال

2020/03/19 | 16:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد طالب محافظ بغداد، محمد جابر العطا، اليوم الخميس، مديرية المرور العامة، بفرض غرامات مالية بحق جميع المخالفين لقرار حظر التجوال.وذكر المكتب الاعلامي لمحافظ بغداد، في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن “العطا، أكد على دوائر المرور ضرورة فرض غرامات مالية على كل من يخالف اجراءات حظر التجوال”.وشدد المحافظ، على […]

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