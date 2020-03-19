إرتفاع مهول بإعداد المتوفين بفيروس كورونا في اسبانيا

2020/03/19 | 16:50 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين} أعلنت السلطات الإسبانية ارتفاع عدد الوفيات من جراء فيروس "كورونا" في البلاد من 558 إلى 767 خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت السلطات أن عدد الإصابات بالفيروس في إسبانيا وصل اليوم إلى 17147 حالة.وكانت وزارة الصحة الإسبانية أعلنت، أمس الأربعاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 13716 شخصا، وعدد الوفيات إلى 558.وتعتبر إسبانيا، التي أعلنت سلطاتها يوم 14 مارس حالة الطوارئ، البلد الثاني في أوروبا، بعد إيطاليا، من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي انتشر من مدينة ووهان الصينية.انتهى

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