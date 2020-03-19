السليمانية تشدد اجراءات حظر التجوال وتؤكد عدم تسجيل خروق امنية

2020/03/19 | 16:50 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة محافظة السليمانية، الخميس، عن تشديد إجراءات حظر التجوال في المحافظة.وقال سرکوت احمد المتحدث باسم شرطة السلیمانیة، لشفق نيوز"، "سنشدد الاجراءات ضد الذین یخرقون الحظر ومن الیوم سنبدأ بإجراءات منع المواطنین الذین یتجمعون في المحلات والازقة، وايضا تجمعات الشباب".واكد في الوقت نفسه "عدم تسجيل أي حالة سرقة او ایة مشکلة امنیة في السلیمانیة وقت حظر التجوال".يشار إلى أن السلطات في إقليم كورستان قررت فرض حظر على التجوال في مدينتي أربيل والسليمانية، وذلك في إطار مواجهة خطر تفشي فيروس كورونا، وهو ذات القرار الذي اتخذته خلية الأزمة في بغداد، وأغلب المحافظات العراقية.

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