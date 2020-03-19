الزرفي يؤكد لبلاسخارت عزمه تشكيل حكومة تمثل كل العراقيين

2020/03/19 | 16:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكد رئيس الوزراء المكلف، عدنان الزرفي، اليوم الخميس، عزمه تشكيل حكومة تمثل كل العراقيين وقادرة على تلبية تطلعات المتظاهرين.وذكر بيان لمكتب رئاسة الوزراء، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "رئيس الوزراء المكلف اكد خلال استقباله الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، اكد عزمه تشكيل حكومة تمثل كل العراقيين قادرة على تلبية تطلعات المتظاهرين".واضاف ان "يريد م حكومته ان تكون قادرة على مواجهة التحديات التي تواجهها البلاد وإجراء انتخابات نزيهة عادلة في أقرب موعد ممكن".من جهتها اعربت بلاسخارت عن "دعم البعثة الأممية جهود تأليف الوزارة الجديدة، والمساعدة في تذليل العقبات"، مشددة على "أهمية توفير الأجواء المناسبة التي تمكن الحكومة الجديدة من القيام بواجباتها".

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