2020/03/19 | 16:54 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهدف مجهولون اليوم الخميس، رتلاً عسكرياً للجيش التركي، بعبوتين ناسفتين، أثناء مروره على طريق حلب – اللاذقية (M4), وجرى الانفجار بالقرب من قرية “محمبل” في سهل الروج غربي إدلب، ما

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتلى وجرحى في استهدافٍ جديد للقوات التركية جنوبي إدلب) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قتلى وجرحى في استهدافٍ جديد للقوات التركية جنوبي إدلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).