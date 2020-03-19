الإمارات: 27 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 31

2020/03/19 | 16:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….أكدت المتحدثة الرسمية بقطاع الصحة في الإمارات، الدكتورة فريدة الدوسني، الخميس، اكتشاف 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي العدد إلى 140، مشيرة إلى تعافي 31 حالة.وقالت في مؤتمر صحافي، إن أغلب الحالات جاءت من السفر أو من خلال تتبع المخالطين لحالات سابقة، وذكرت أن حالات الوفاة قليلة على مستوى العالم، ولكن […]

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