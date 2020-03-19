2020/03/19 | 17:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلنت السلطات الإسبانية ارتفاع عدد الوفيات من جراء فيروس “كورونا” في البلاد من 558 إلى 767 خلال الـ24 ساعة الماضية.وكانت وزارة الصحة الإسبانية أعلنت، أمس الأربعاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 13716 شخصا، وعدد الوفيات إلى 558.وتعتبر إسبانيا، التي أعلنت سلطاتها يوم 14 مارس حالة الطوارئ، البلد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل أكثر من 200 حالة وفاة في إسبانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل أكثر من 200 حالة وفاة في إسبانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).