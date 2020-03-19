اليمن.. الكشف عن انجازات سلاح الجو بالعمق السعودي

2020/03/19 | 17:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع خلال مؤتمره الصحفي أن العدو السعودي تلقى ضربات موجعة رداً على تصعيده العسكري البري والجوي في معركة تحرير الجوف.وأوضح العميد سريع أن القوة الصاروخية شاركت بـ6 عمليات استخدمت فيها صواريخ نكال وقاصم وبدر الباليستية.وأشار إلى أن سلاح الجو المسير نفذ 54 […]

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