بالصور...التحالف الامیرکی ينسحب من قاعدة القائم العراقية

2020/03/19 | 17:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انسحبت قوات ما یسمى التحالف الدولي بقيادة أميركا، اليوم الخميس، من قاعدة القائم في محافظة الأنبار غربي العراق....

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