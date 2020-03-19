كبير المفاوضين الأوروبيين مصاب بكورونا

2020/03/19 | 17:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….أصيب كبير المفاوضين الأوروبيين حول بريكست ميشال بارنييه بفيروس كورونا المستجد.وأكد بارنييه، الخميس، أن نتيجة فحص كورونا الخاص به جاءت إيجابية.وأعلن كبير المفاوضين، البالغ من العمر 69 عاما، أنه في “حالة جيدة” جدا، وملتزم بصرامة “بالعزل المنزلي”.وقال في فيديو نشره على موقع “تويتر” إنه في “حالة معنوية مرتفعة”.? لم تسجل […]

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