فاضل عباس البدراوي - كورونا يلهب الصراع بين الاشتراكية والرأسمالية

2020/03/19 | 17:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاضل_عباس_البدراوي الهجمة المفاجئة لوباء كورونا، التي هزت العالم، بالاخص في عقر دار الانظمة الرأسمالية، أوربا وامريكا، اثبتت عجز هذه الانظمة عن مواجهة،هذا العدو غير المرئي، وهشاشة انظمتها الصحية، كما بانت حقيقة هذه الانظمة التي صدّعت رؤوس الشعوب، بأنها راعية حقوق الانسان.فرئيس الوزراء البريطاني، منذ اليوم الأول لظهور أعراض الوباء، فاجأ شعبه، بأن يستعدوا لوداع أحبّة لهم، بدلا من أن يدخل الطمأنينة، في قلوب شعبه وي......

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