2020/03/19 | 17:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #المناضل-ة فيما توصي الجهات المسؤولة بحصر عدد ركاب تاكسي في ثلاثة، وتنصح المواطن بالمكوث في بيته، واحترام مسافة التباعد، وغير هذا من تدابير الاحتياط الأولية، يواصل عشرات آلاف العمال والعاملات بالقطاع الخاص التكدس في أماكن عمل تشكل خطرا ماحقا في ظل الانتشار المتواصل لوباء كورونا.في مصانع التصبير بأكادير وأنزا، وفي محطات التلفيف والضيعات بمنطقة سوس، أكبر منتج للخضر بالمغرب، ومنطقة التصدير الأولى، يستمر الع......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#المناضل-ة - من أجل الوقف الفوري لكافة أنشطة الانتاج والخدمات غير الضرورية مطلقا لاستمرار الحياة، وضمان معيشة الأجراء حتى انفراج الأزمة الصحية.) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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