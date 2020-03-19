سامي الاخرس - كورونا والسلطة الفلسطينية الاختبار والأداء

2020/03/19 | 17:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامي_الاخرس منذ أن بدأت الأخبار بالإنتشار عن فايروس كورونا، ونحن أبناء الشعب الفلسطيني نترقب بهلع شديد، ورعب أخبار هذا الفايروس، هذا الخوف والهلع له مبرراته لدى أبناء الشعب الفلسطيني منها: أولًا: ضعف القدرات والامكانيات لدى السلطة الفلسطينيةز ثانيًا: عدم الثقة بمؤسسات وأجهزة السلطة وأدائها في الكوارث والأزمات.ثالثًا: حالة الفساد التي تعم كل زوايا الوطن واللامبالاة أمام حياة المواطن.وعليه كنا نتابع تطورا......

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