تمديد تعليق الدوري الإنجليزي الممتاز الى نهاية نيسان/ ابريل

وأكمل ”تنص قواعد ولوائح الاتحاد على أن الموسم سينتهي في موعد أقصاه الأول من يونيو، يجب على كل مسابقة ضمن الحد الذي حدده الاتحاد تحديد طول موسم اللعب“.
ومع ذلك، وافق مجلس إدارة الاتحاد الإنجليزي على تمديد هذا الحد إلى أجل غير مسمى لموسم 2019/2020 فيما يتعلق بكرة القدم الاحترافية.
وواصل ”بالإضافة إلى ذلك، اتفقنا بشكل جماعي على أن الدوري الإنجليزي سيتم تأجيله حتى 30 أبريل/نيسان المقبل، نظرا لأن خطر فيروس كورونا لا يزال مستمرا ويمكننا طمأنة الجميع بأن صحة ورفاهية اللاعبين والمدربين والإداريين والجماهير هي أولويتنا.
سنستمر في اتباع نصيحة الحكومة والعمل بشكل متعاون لإبقاء الوضع قيد المراجعة واستكشاف جميع الخيارات المتاحة للعثور على طرق لاستئناف الموسم عندما تسمح الظروف بذلك“.
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