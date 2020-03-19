تمديد تعليق الدوري الإنجليزي الممتاز الى نهاية نيسان/ ابريل

2020/03/19 | 17:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الخميس، تأجيل مباريات البريميرليغ، حتى 30 أبريل المقبل، بسبب فيروس كورونا، بعد أن كان مقررا تأجيله حتى الرابع من أبريل.وقالت الرابطة في بيان رسمي: ”يدرك الاتحاد الإنجليزي ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ورابطة الأندية المحترفين للسيدات وكافة هيئات كرة القدم في البلاد، أننا في أوقات غير مسبوقة بسبب ما يتعرض له الناس من تداعيات فيروس كورونا“.وأضاف البيان ”نحن متحدون في التزامنا بإيجاد طرق لاستئناف موسم كرة القدم 2019/2020 وضمان لعب جميع مباريات الدوري والكأس المحلية والأوروبية بمجرد أن يكون ذلك آمنا وممكنا“.وتابع ”دعمنا بشكل جماعي قرار الاتحاد الأوروبي (UEFA) بتأجيل يورو 2020 لإيجاد مساحة في الجدول لضمان استكمال البطولات المحلية والكأس المحلية والأوروبية، وبذلك؛ الحفاظ على نزاهة كل مسابقة“.

وأكمل ”تنص قواعد ولوائح الاتحاد على أن الموسم سينتهي في موعد أقصاه الأول من يونيو، يجب على كل مسابقة ضمن الحد الذي حدده الاتحاد تحديد طول موسم اللعب“.

ومع ذلك، وافق مجلس إدارة الاتحاد الإنجليزي على تمديد هذا الحد إلى أجل غير مسمى لموسم 2019/2020 فيما يتعلق بكرة القدم الاحترافية.

وواصل ”بالإضافة إلى ذلك، اتفقنا بشكل جماعي على أن الدوري الإنجليزي سيتم تأجيله حتى 30 أبريل/نيسان المقبل، نظرا لأن خطر فيروس كورونا لا يزال مستمرا ويمكننا طمأنة الجميع بأن صحة ورفاهية اللاعبين والمدربين والإداريين والجماهير هي أولويتنا.



سنستمر في اتباع نصيحة الحكومة والعمل بشكل متعاون لإبقاء الوضع قيد المراجعة واستكشاف جميع الخيارات المتاحة للعثور على طرق لاستئناف الموسم عندما تسمح الظروف بذلك“.

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