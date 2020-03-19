بارقة أمل.. لا إصابات في معقل كورونا لأول مرة

2020/03/19 | 17:21 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ في سابقة من نوعها منذ تفشي الفيروس، أعلنت السلطات في الصين، الخميس 19 آذار 2020، أنّها لم تسجّل في الساعات الأربع والعشرين الماضية أيّ إصابة جديدة محليّة المصدر، لكنّها سجّلت بالمقابل ارتفاعاً قياسياً في عدد الإصابات الواردة إلى الصين من الخارج، ومعظمها في العاصمة بكين.

لجنة الصحّة الوطنية بالصين قالت إنها أحصت خلال الساعات الـ24 الماضية 34 إصابة جديدة بالوباء، جميعها لدى أشخاص وافدين التقطوا العدوى أثناء تواجدهم خارج البلاد، وهذه أعلى حصيلة يومية تسجّل في البلاد منذ أسبوعين.

اللجنة قالت إن القسم الأكبر من الإصابات الجديدة سجّل في بكين (21 حالة) تليها مقاطعة غوانغدونغ جنوبي البلاد (9 حالات) ثم شانغهاي (حالتان) في حين سجّلت الإصابتان المتبقيتان في مقاطعتي هيلونغجيانغ (شمال شرق) وتشجيانغ (شرق).



وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات الوافدة في الصين إلى 189 حالة.

وذكرت اللجنة في بيان لها، اليوم الخميس 19 آذار 2020، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة على البر الرئيس الصيني يرتفع بذلك إلى 80928 حالة.



وارتفع عدد وفيات التفشي على البر الرئيس إلى 3245 حتى نهاية يوم الأربعاء 18 آذار بزيادة ثماني حالات وفاة عن اليوم السابق.

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