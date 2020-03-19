وثيقة سرية أمريكية محبطة بشأن مدة استمرار كورونا

2020/03/19 | 17:21 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، في عددها الصادر في 18 آذار الجاري، عن أن خطة وضعتها الحكومة الفيدرالية الأمريكية لمكافحة فيروس كورونا القاتل (كوفيد-19) تشير إلى أن الوباء يستمر 18 شهراً أو أكثر وقد يتضمن “موجات” متعددة.

جاء ذلك بحسب الخطة السرية للحكومة الفيدرالية للاستجابة للوباء، التي سربتها الصحيفة، برغم أنه وضعت علامة على المستند تؤكد أن هذه الوثيقة “للاستعمال الرسمي فقط، وليس للتوزيع العام أو الإصدار”.

وذكرت الصحيفة أن “خطة الحكومة الفيدرالية لمكافحة الفيروس حذرت صانعي السياسة، قبل أيام، من أن الوباء” سيستمر 18 شهراً أو أكثر” ويمكن أن يشمل “موجات متعددة”، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى عجز واسع النطاق، وهذا من شأنه أن يرهق المستهلكين ونظام الرعاية الصحية في البلاد.

الوثيقة المكونة من 100 صفحة، ومؤرخة في 13 آذار 2020، حذرت من النقص المستمر، إذ إن “النقص في المنتجات قد يحدث، مما يؤثر على الرعاية الصحية، وخدمات الطوارئ، وعناصر أخرى من البنية التحتية الحيوية”.

وبحسب الوثيقة “يشمل هذا أيضاً النقص الحاد المحتمل في المستلزمات التشخيصية والطبية بما في ذلك معدات الحماية الشخصية والمستحضرات الصيدلانية، والتوظيف في بعض المواقع”.

كما أشارت الوثيقة إلى أن الرئيس دونالد ترامب يمكن أن يسن قانون الإنتاج الدفاعي لعام 1950، الذي جرى تمريره في مدة الحرب الكورية، الذي أعطى الصناعة الأمريكية قوة استثنائية لاتخاذ خطوة استثنائية لفرض إنتاج المعدات الصحية الحرجة، مثل أجهزة التهوية، وأجهزة التنفس، والملابس الواقية.

وحتى مساء الثلاثاء 17 آذار، تجاوزت حالات الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة 7 آلاف، والوفيات 100.



وحتى الأربعاء، أصاب كورونا قرابة 217 ألفاً في 172 بلداً وإقليماً، توفي أكثر من 8900، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولاً عدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.

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