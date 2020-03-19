حقوق الانسان تحذر من

2020/03/19 | 17:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادحذرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق اليوم الخميس، من كارثة صحية بيئية في محافظة نينوى، فيما طالبت الحكومة بتحرك عاجل.وجاء في بيان حقوق الإنسان ، واطلعت عليه "كلكامش برس" أن "المفوضية حذرت من كارثة مركبة (صحية – بيية) تواجه المواطنين في محافظة نينوى نتيجة ارتفاع نسب تساقط الأمطار والفيضانات التي تضرب مركز ونواحي وقرى محافظة نينوى، مع قلة الجهود والمستلزمات الضرورية لمواجهة فيروس كورونا".واضاف ، إنه "وفقاً للتقاير الرصدية الواردة من مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في نينوى، فإن أغلب مناطق مدينة الموصل وخصوصاً الجانب الأيمن قد تأثرت بشكل كبير بفعل ارتفاع مناسيب الأمطار الساقطة وغرق أغلب الأحياء السكنية وصولاً إلى غرق بعض المستشفيات والمراكز الصحية وهوما ينذر بكارثة صحية- بيئية تهدد ما يقارب مليوني نسمة".وطالبت المفوضية في بيانها "الحكومة الأتحادية وحكومة إقليم كردستان إلى اتخاذ خطوات عاجلة لأسناد جهود حكومة نينوى المحلية فنياً ولوجستياً، لتمكينها من تقديم خدماتها المختلفة إلى المواطنيين، وأهمية دعم خلية الأزمة الصحية الوزارية لدائرة صحة نينوى ومستشفياتها للحيلولة دون أنتشار وباء كورونا في هذا الظرف الحساس الذي يعيشه العراق".

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