مصدر: الكتل الشيعية وبضمنها

2020/03/19 | 17:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الخميس، أن الكتل الشيعية ستجتمع الليلة لتحسم أمرها بشأن المرشح لرئاسة الحكومة الانتقالية، مبيناً أن الكتل ستبلغ المكلف عدنان الزرفي بأنه "مرفوض"، وسترشح بدلاً عنه قصي السهيل.وقال المصدر لـ"كلكامش برس"، إن "الكتل الشيعية وبضمنها ائتلاف النصر الذي يرأس كتلته النيابية عدنان الزرفي، المكلف بتشكيل الحكومة الانتقالية، والغرض من الاجتماع هو لحسم أمر البيت الشيعي بشأن رئاسة الحكومة المرتقبة".وأكد المصدر أن "الكتل الشيعية حسمت أمرها بشأن رفض الزرفي كرئيس للحكومة الانتقالية، وسيتم الليلة خلال الاجتماع إبلاغ الزرفي بأنه لا يمثل الإجماع الشيعي ولن يستطيع تشكيل الحكومة تحت أي غطاء غير الغطاء الشيعي".وبين أن "الكتل اتفقت على ترشيح وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل لرئاسة الحكومة الانتقالية"، مشيراً إلى أن "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يشعر بالحرج من هذا الوضع، إلا أنه أبلغ الكتل الشيعية بأنها في حال أجمعت أمرها واتفقت جميعها على قول موحد فأنه لن يخرج عن هذا الإجماع"، على حد قول المصدر.

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