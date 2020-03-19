النائب ريحان حنا تطالب حكومتي الاتحادية والأقليم بتشكيل خلية أزمة والإسراع لمساعدة المواطنين وتعويضهم جراء السيول في قضاء زاخو والموصل ودهوك

2020/03/19 | 17:25 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت ريحان حنا ايوب عن قضاء زاخو الحكومة الاتحادية وحكومة أقليم كوردستان بتشكيل خلية أزمة والإسراع بتقديم المساعدات الإنسانية والعاجلة للمتضررين من أهالي قضاء زاخو فضلاً عن محافظتي الموصل ودهوك جراء سيول الأمطار واستمرارها منذ يومين ولحد الآن.حنا دعت خلال البيان الصادر عن مكتبها إلى ضرورة تعويض المواطنين مادياً بسبب سيول التي أثرت بالمواطنين

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