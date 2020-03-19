غرامة ١٠٠ الف دينار على السيارات المخالفة لحظر التجوال مع مضاعفتها الى ٢٠٠ الف دينار

2020/03/19 | 17:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….دعا محافظ بغداد محمد جابر العطا، الخميس، الى فرض غرامة مالية على جميع مخالفي قرار حظر التجوال، فيما حدد الغرامة بـ 100 الف دينار لاصحاب المركبات.وقال العطا في بيان نقله مكتبه الاعلامي، إن “على دوائر المرور ضرورة فرض غرامات مالية على كل من يخالف اجراءات حظر التجوال”.وأكد محافظ بغداد على، “فرض وتطبيق […]

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